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Известия.ru

Минобороны РФ показало видео уничтожения американского комплекса Patriot

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили зенитно-ракентный комплекс (ЗРК) Patriot в зоне специальной военной операции России на Украине. Кадрами работы ВС РФ Минобороны России поделилось 23 февраля в своем Telegram-канале.


«Ракетными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении в Минобороны.

На кадрах, снятых с высоты, видно попадание снаряда в американскую ЗРК, детонацию и разрушенный взрывом Patriot.

В силовых структурах 3 февраля сообщали, что у Украины есть пять батарей ЗРК Patriot. В каждой из этих батарей — от шести до восьми пусковых установок, несущих по четыре ракеты.

3 января корреспондент немецкого телеканала Die Welt Гуидо Шмидтке рассказал, что ЗРК Patriot не справляются с российскими крылатыми ракетами X-32, потому что их очень сложно сбить с курса. Также эти ракет очень быстрые и эффективно обнаруживают цели.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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