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Интерфакс-АВН

В Баку отвергли утверждение Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне с Арменией

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МИД Азербайджана
МИД Азербайджана.
Источник изображения: sputnik.az

Баку. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В Баку сочли искажением фактов заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне и назвали его совершенно безосновательным.

"Необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана Пашиняном во время интервью французскому телеканалу France 24, призваны нанести еще один удар по мирному процессу путем сознательного нагнетания напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в пятницу.

"Утверждения о том, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению, не соблюдает нормы международного права, являются явным искажением имеющихся фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее в пятницу Пашинян в интервью телеканалу France 24 выразил предположение, что "новое нападение на Армению весьма вероятно и реалистично".

По его словам, заявления Баку о Западном Азербайджане означают, что они подразумевают территорию Армении, "то есть, Азербайджан претендует на значительную часть ее территории".

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Страны
Азербайджан
Армения
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