Войти
ТАСС

Эксперт считает, что частные компании пока не будут летать к Марсу

344
0
0
Фобос на фоне Марса
Фобос на фоне Марса. Комбинированное изображение на основе снимков, сделанных аппаратом Mars Express.
Источник изображения: ESA, DLR, FUBerlin, AndreaLuck

По словам историка космонавтики Александра Железнякова, они ограничатся Луной и астероидами

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Интересы частных космических компаний пока что будут сосредоточены на освоении Луны и астероидов, но в обозримом будущем возможны и частные миссии к Марсу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков в связи с прилунением американского модуля Nova-C - первого частного космического аппарата, совершившего мягкую посадку на Луну.

"Интересы частников будут сосредоточены в первую очередь на Луне и, может быть, на астероидах. Марс будет чуть позже", - ответил историк на вопрос о том, представляет ли он себе в обозримом будущем частный марсоход.

По мнению Железнякова, современное освоение Луны охарактеризовано интересом со стороны не только правительств, но и частных компаний. "Это не первый полет частного аппарата [к Луне] - до этого в этом году была неудачная попытка другой американской компании запустить аппарат - миссия Peregrine закончилась неудачей. Была частная попытка у японцев посадить свой аппарат [Hakuto-R] на Луну, есть планы других частных компаний. Конечно, это тенденция, и говорит о том, что Луна сейчас привлекла не только правительственные агентства, как это было во время первой лунной гонки полвека назад, но и частников", - сказал он.

Историк добавил, что космические компании видят в этих полетах перспективы как в разработке новых технологий, так и в освоении лунных ресурсов. "Так что, да, это началось и будет продолжаться", - отметил Железняков.

Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил мягкую посадку на лунную поверхность в 02:23 мск 23 февраля. Это стало первое за более чем 50 лет прилунение американского аппарата, и первое в истории прилунение, выполненное частной компанией. При этом Intuitive Machines рассчитывает до конца года отправить к Луне еще два модуля Nova-C. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
03.11.2021
Москва — Дубай — Марс: каковы перспективы у космического соглашения между Россией и ОАЭ?
19.06.2020
SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
14.04.2014
Русский космос
29.10.2012
NASA рассматривает вариант постройки космической станции за Луной
21.02.2012
Каких не берут в космонавты
20.05.2011
США опасаются космического оружия КНР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО