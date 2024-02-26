Эксперт считает, что США готовятся выйти из конфликта на Украине

Директор Института политических наук и международных отношений имени Иона И. К. Брэтиану Румынской академии Дан Дунгачу полагает, что проблема Украины "не заботит европейцев реально"

БУХАРЕСТ, 23 февраля. /ТАСС/. США сокращают поддержку Украине и готовятся выйти из конфликта. Такое мнение высказал директор Института политических наук и международных отношений имени Иона И. К. Брэтиану Румынской академии (ISPRI) Дан Дунгачу в интервью агентству Agerpres по случаю второй годовщины начала СВО на Украине.

"Мы притворяемся, будто не видим, что администрация Байдена уже подает сигналы о переходе [в вопросе о помощи Украине] от "столько, сколько нужно" в "столько, сколько сможем", - сказал он. - Она следует по пути сокращения участия [в конфликте на Украине], подготовки к выходу".

Директор института полагает, что проблема Украины "не заботит европейцев реально". "Из всех крупных вызовов, воспринимаемых европейцами, российское вторжение находится на последнем месте после пандемии, изменения климата, экономического кризиса или иммиграции", - сказал он, добавив, что "поддержка Украины приняла в Европе ритуальный характер". Он подчеркнул, что дискуссия о безопасности должна быть серьезнее на востоке Европы и что он не видит "никакого решения, помимо Америки, соответственно стратегического партнерства с США и НАТО".

Незападный мир, по мнению эксперта, воспринимает конфликт на Украине как цивилизационный, "как сражение между Западом <...> и Россией, которую оставшийся мир воспринимает как своего рода лидера антиколониальной войны против алчного Запада, который хочет доминировать надо всем". "Я жду, что эти народы выдвинут не обязательно прозападных лидеров <...>, а скорее суверенных, местных, патриотических лидеров, которые в большинстве случаев пойдут на союз с западным лагерем лишь со многими нюансами".

"Румыния надеялась, что Украина будет буферным государством и поможет Румынии избавиться от навязчивой идеи российской [угрозы]", - признал директор института.

Если однако конфликт на Украине завершится без реальных шансов для Украины вернуть потерянные территории и вступить в ЕС и НАТО, тогда Румыния должна будет предпринять усилия, чтобы "отделить Молдову от Украины", утверждает эксперт. "Румыния должна показать, что если это отделение невозможно и интеграция в ЕС не произойдет естественным образом, то Молдова сможет сделать это путем объединения с Румынией, - заявил он. - <...> Необходимо попытаться, потому что несчастье от блокирования Молдовы и Украины на евроатлантических границах стало бы самым большим несчастьем. Меньшим несчастьем было бы объединение [с Румынией] и вступление Молдовы в НАТО и ЕС".

Нужно убедить Америку, что Румыния обладает "потребительской стоимостью", утверждает Дунгачу. "Констанца должна стать логистическим портом для реконструкции Украины, это - стратегическое преимущество, которое Румынии нужно использовать, - полагает он. - <...> Констанца должна стать информационным хабом, хабом экспертизы по Черному морю".

"Проблема Румынии - понять, что мы идем к другим временам, когда нам предстоит научиться думать иначе, быть намного прагматичнее и предложить нашим партнерам экспертизу, чтобы повысить нашу ценность. В будущем многополярном мире не будет мирового жандарма, который будет заботиться обо всем. <...> Это единственный шанс Румынии избежать капкана стратегической незначительности. А место, где Румыния должна проявить себя, это - Черное море".