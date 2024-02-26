Войти
ТАСС

Telegraph: украинские военные открыто говорят об усталости от конфликта с Россией

373
0
0
Украинские военнослужащие греются у костра
Украинские военнослужащие греются у костра.
Источник изображения: © AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV

Как пишет газета, они приветствуют позицию экс-президента США Дональда Трампа, который хочет положить конец военному противостоянию

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие открыто говорят об усталости от конфликта с Россией и приветствуют позицию экс-президента США Дональда Трампа, который хочет положить конец военному противостоянию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Мы несем большие потери, нам нужна помощь. Ситуация гораздо тяжелее, чем год назад. Если Дональд Трамп хочет остановить [поставки] нам оружия, то к черту его. Хотя если он хочет остановить войну, то я сам проголосую за него", - заявил собеседник издания.

По данным газеты, украинские военнослужащие испытывают дефицит боеприпасов, в связи с чем не исключают сдачи ряда населенных пунктов в ближайшее время. "Сейчас мы находимся в положении, когда мы решаем, какую деревню мы сдадим россиянам следующей", - подчеркнул один из офицеров украинской армии. Другой военнослужащий ВСУ также рассказал о дефиците боеприпасов на линии фронта. "Нет смысла вступать в бой, если у нас нехватка боеприпасов. Наш дух не сломлен, но нам нечем сражаться. Еще несколько таких лет, и случится катастрофа. У нас либо закончатся люди, либо все уедут из страны", - отметил он.

Согласно The Daily Telegraph, в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, располагающихся недалеко от Авдеевки, из-за дефицита боеприпасов используют только две из 18 гаубиц. "Год назад у нас было достаточно снарядов. Сегодня же их почти нет", - указал старший лейтенант украинской армии по имени Андрей. Один из собеседников газеты добавил, что у Украины также осталось мало боеспособных молодых военнослужащих.

Говоря об изменении ситуации на фронте, военнослужащие ВСУ отметили увеличение количества российских FPV-дронов на линии боевого соприкосновения. "Они прилетают каждый час, иногда раз в 40 минут, порой на пяти-шести разных частотах, поэтому наши противодронные пушки не могут посадить их. Мы пытаемся сбивать их с помощью старых охотничьих ружей", - сказал один из украинских военных. Кроме того, в ВСУ обратили внимание на интенсификацию применения Россией управляемых авиационных бомб в 2024 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
20.11.2023
ЕС устал помогать Украине. Его "инвестиции" определенно сократятся
01.12.2022
Встреча Байдена и Макрона — возможность для Запада противостоять Востоку
28.11.2022
Зеленский теряет поддержку Запада
28.11.2022
Китай заставил США сорвать поставку истребителей Украине
27.08.2020
Выход США из ДРСМД расширил возможности для противостояния "российской агрессии" - Помпео
23.07.2019
Арктические амбиции. Зачем Китай строит ледокольный флот
25.08.2016
Россия действительно может вторгнуться на Украину? (Atlantico, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО