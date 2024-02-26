Telegraph: украинские военные открыто говорят об усталости от конфликта с Россией

Как пишет газета, они приветствуют позицию экс-президента США Дональда Трампа, который хочет положить конец военному противостоянию

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие открыто говорят об усталости от конфликта с Россией и приветствуют позицию экс-президента США Дональда Трампа, который хочет положить конец военному противостоянию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Мы несем большие потери, нам нужна помощь. Ситуация гораздо тяжелее, чем год назад. Если Дональд Трамп хочет остановить [поставки] нам оружия, то к черту его. Хотя если он хочет остановить войну, то я сам проголосую за него", - заявил собеседник издания.

По данным газеты, украинские военнослужащие испытывают дефицит боеприпасов, в связи с чем не исключают сдачи ряда населенных пунктов в ближайшее время. "Сейчас мы находимся в положении, когда мы решаем, какую деревню мы сдадим россиянам следующей", - подчеркнул один из офицеров украинской армии. Другой военнослужащий ВСУ также рассказал о дефиците боеприпасов на линии фронта. "Нет смысла вступать в бой, если у нас нехватка боеприпасов. Наш дух не сломлен, но нам нечем сражаться. Еще несколько таких лет, и случится катастрофа. У нас либо закончатся люди, либо все уедут из страны", - отметил он.

Согласно The Daily Telegraph, в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, располагающихся недалеко от Авдеевки, из-за дефицита боеприпасов используют только две из 18 гаубиц. "Год назад у нас было достаточно снарядов. Сегодня же их почти нет", - указал старший лейтенант украинской армии по имени Андрей. Один из собеседников газеты добавил, что у Украины также осталось мало боеспособных молодых военнослужащих.

Говоря об изменении ситуации на фронте, военнослужащие ВСУ отметили увеличение количества российских FPV-дронов на линии боевого соприкосновения. "Они прилетают каждый час, иногда раз в 40 минут, порой на пяти-шести разных частотах, поэтому наши противодронные пушки не могут посадить их. Мы пытаемся сбивать их с помощью старых охотничьих ружей", - сказал один из украинских военных. Кроме того, в ВСУ обратили внимание на интенсификацию применения Россией управляемых авиационных бомб в 2024 году.