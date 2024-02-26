Белый дом: США никогда не отказывались от идеи поставок Украине ракет ATACMS

Источник изображения: topwar.ru

Представители Белого дома заявили, что американское руководство никогда не отказывалось от идеи поставок украинской армии баллистических ракет ATACMS, эта опция по-прежнему рассматривается.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники в американском правительстве, администрация президента США Джо Байдена, в случае, если конгресс не одобрит выделение Киеву очередного пакета поддержки, может попросить союзников по НАТО передать боевикам киевского режима ракеты ATACMS дальностью более 300 км. В прошлом году украинской армии Западом уже поставлялись старые модификации этих ракет средней дальности. По словам американских чиновников, поставки ВСУ ракет с увеличенной дальностью действия позволит Украине наносить удары по Крыму.

В настоящее время Белый дом рассматривает возможность поставок более дальнобойной версии ATACMS, однако продолжение выделения какой-либо помощи киевскому режиму заблокировано в конгрессе. К тому же у самих США весьма ограниченный запас ракет этого типа, и они вряд ли отправят их Украине без одобрения финансирования для пополнения американских запасов.

Переданная ранее украинским боевикам партия ракет MGM-140A ATACMS ранней модификации Block 1 обладает дальностью до 165 километров. Теперь же американские власти намереваются предоставить ВСУ более новые ракеты с повышенной точностью и дальностью до 300 километров.

Если конгресс все же одобрит выделение финансирования на продолжение военной поддержки украинской армии, вероятнее всего, эти вооружения войдут в один из первых пакетов.