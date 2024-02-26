Войти
Военное обозрение

Белый дом: США никогда не отказывались от идеи поставок Украине ракет ATACMS

354
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Представители Белого дома заявили, что американское руководство никогда не отказывалось от идеи поставок украинской армии баллистических ракет ATACMS, эта опция по-прежнему рассматривается.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники в американском правительстве, администрация президента США Джо Байдена, в случае, если конгресс не одобрит выделение Киеву очередного пакета поддержки, может попросить союзников по НАТО передать боевикам киевского режима ракеты ATACMS дальностью более 300 км. В прошлом году украинской армии Западом уже поставлялись старые модификации этих ракет средней дальности. По словам американских чиновников, поставки ВСУ ракет с увеличенной дальностью действия позволит Украине наносить удары по Крыму.

В настоящее время Белый дом рассматривает возможность поставок более дальнобойной версии ATACMS, однако продолжение выделения какой-либо помощи киевскому режиму заблокировано в конгрессе. К тому же у самих США весьма ограниченный запас ракет этого типа, и они вряд ли отправят их Украине без одобрения финансирования для пополнения американских запасов.

Переданная ранее украинским боевикам партия ракет MGM-140A ATACMS ранней модификации Block 1 обладает дальностью до 165 километров. Теперь же американские власти намереваются предоставить ВСУ более новые ракеты с повышенной точностью и дальностью до 300 километров.

Если конгресс все же одобрит выделение финансирования на продолжение военной поддержки украинской армии, вероятнее всего, эти вооружения войдут в один из первых пакетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.08.2023
В Африке готовятся к новой войне. Обратный отсчет начался
08.12.2022
В МИД РФ не стали исключать возможности отмены моратория на РСМД в связи с поставками США Украине более дальнобойного оружия
12.10.2020
Главред (Украина): как британская военная база поможет Украине отвадить от себя Россию
17.12.2018
"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу
21.05.2018
Гостевая палуба
01.10.2015
СМИ: куратор военных отношений с Россией в Пентагоне уходит в отставку
30.09.2015
Раньше думай о Родине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО