Новые чешские 5,56-мм автоматические винтовки CZ BREN 2 на оснащении сил специальных операций вооруженных сил Чехии (на переднем плане вариант с длиной ствола 357 мм, на заднем плане вариант карабина с длиной ствола 280 мм).

Государственный концерн «Укроборонпром» планирует начать на территории Украины производство стрелкового оружия в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского оборонного концерна.

В настоящее время Укроборонпром уже заключил соответствующее лицензионное соглашение с оружейной компанией Česká zbrojovka из Чехии, которая предоставляет лицензию на производство такого стрелкового оружия украинскому концерну. Речь идет о винтовке CZ BREN 2.

Как известно, данная чешская компания представляет собой дочернюю структуру корпорации Colt CZ Group SE. Винтовка CZ BREN 2 в настоящее время находится на вооружении армейских и полицейских подразделений многих стран мира. Таким образом, украинский концерн рассчитывает, что в условиях боевых действий ему все же удастся наладить на своих предприятиях сборку подобных автоматических винтовок.

Киевский режим постоянно заключает с различными западными компаниями соглашения об открытии производств вооружений и боеприпасов на территории Украины. Аналогичные планы, к примеру, вынашивала немецкая корпорация Rheinmetall, собирающаяся открыть свой завод на украинской территории.

Правда, не очень понятно, как эти производства смогут нормально функционировать в условиях регулярных российских ударов ракетами и дронами по объектам военного назначения на контролируемых Киевом территориях. Ведь российское руководство неоднократно заявляло, что любые объекты военного назначения киевского режима являются законной целью для ударов Вооруженных сил Российской Федерации.