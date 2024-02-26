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Известия.ru

Эксперт назвал особенность захваченной РФ инженерной машины M1150 Assault Breacher

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Cpl. Max Elliott

Литовкин о захвате M1150 Assault Breacher: будем использовать в своих целях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли под Авдеевкой редкую инженерную машину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, сообщает Forbes. Об особенностях этой технической единицы 23 февраля «Известиям» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.


«Это американская машина — инженерно-саперный комплекс, который мы захватили. Его американцы поставили украинской армии, для того чтобы они проделали проходы в минных полях, которые мы создали по линии обороны наших позиций. Это машина, которая сделана на ходовой части танка Abrams. Захватили, будем изучать ее. Увидим, как она устроена, что там хорошего, что там уязвимого есть. Будем использовать в своих целях», — сказал Литовкин.

Как предположил обозреватель Forbes Дэвид Экс, бронемашина состояла на вооружении 47-й механизированной бригады ВСУ, которой обычно достается вся переданная Западом техника. В то же время он напомнил, что именно это подразделение во время неудачного летнего наступления в Запорожье лишилось трех инженерных бронемашин Leopard 2R, полученных от Финляндии.

По утверждению аналитика, Assault Breacher является одной из самых защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» Центрального военного округа уничтожили гусеничную технику, а также скопление личного состава ВСУ на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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