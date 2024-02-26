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ТАСС

Премьер Бельгии заявил о тяжелом для Украины положении на поле боя

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Морские пехотинцы ВСУ
Морские пехотинцы ВСУ.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

При этом, по словам Александера Де Кроо, это не означает, что нужно сдаваться

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно и требует дальнейшей поддержки со стороны Евросоюза. С таким утверждением выступил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции в Польше, которую транслируют службы Еврокомиссии.

"Ясно, что ситуация на поле боя [на Украине] требует нашей дальнейшей поддержки. Она нехорошая, однако это не означает, что мы должны сдаться", - сказал он.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что страны Запада несут ответственность за то, что Вооруженные силы Украины сдали Авдеевку. Телеканал Fox News уже назвал вывод украинских войск "крупной победой президента России Владимира Путина".

Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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