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ТАСС

Эксперт: украинская армия и государство деморализованы из-за военных побед России

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Тушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве.
Источник изображения: © Фото : ДСНС України

По мнению специалиста в области международной политики Тони Кевина, ситуация на поле боя "свидетельствует о том, что никакие дополнительные средства, военная техника и вооружения не смогут изменить...

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Крупные военные победы России, провал украинского наступления на юге и освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР указывают на растущее давление российских сил и слабость украинской армии. С таким заявлением выступил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"Можно с уверенностью утверждать, что Россия уже победила в военной операции на Украине. Киев очень слаб, энергетика, транспортная инфраструктура и экономика страны почти разрушены, да и само государство деморализовано, его существование, по сути, искусственно поддерживается Западом, также уже не способным сохранять прежние объемы финансовой и военной помощи. Вооруженные силы Украины были фактически разгромлены или блокированы превосходящими в военном отношении российскими войсками по всей линии фронта в бывших украинских Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, ныне входящих в состав Российской Федерации, и на юго-востоке Харьковской области, которая все еще является частью Украины. И хотя сейчас линия фронта выглядит довольно стабильной, но очевидно, что Россия неуклонно продвигается вперед", - заявил эксперт.

По мнению австралийского аналитика, ситуация на поле боя "свидетельствует о том, что никакие дополнительные средства, военная техника и вооружения не смогут изменить положение вещей". "Выделение средств и вооружений Киеву лишь отсрочит неизбежное поражение и приведет к новым бессмысленным потерям среди украинских военнослужащих. Украина, потерявшая с февраля 2022 года три подготовленные Западом армии, больше не имеет возможности предпринимать наземные наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения", - указал он, добавив, что недавнее поражение в Авдеевке "стало серьезным ударом по боевому духу украинской армии, потерявшей "важный укрепленный опорный пункт, откуда велся обстрел Донецка".

Кевин также добавил, что в попытке сохранить оставшиеся войска и боеприпасы украинские командиры проводят "консервативные операции вдоль линии боевого соприкосновения", но очевидно, и они понимают, что "ВСУ сейчас являются фактически разгромленной армией, а российские войска превосходят их и по количеству сражающихся на передовой солдат с боевым опытом и навыками, и по наличию резервистов и военнослужащих, проходящих подготовку, и по вооружениям, находящимся в оперативном использовании на фронте, а также по оружию в производстве". "Это стало конфликтом очевидно совершенно неравнозначных противников, и об этом знает и Украина и ее сторонники из США и НАТО", - подчеркнул он.

Как отмечает эксперт, вооруженные силы Украины "по-прежнему остаются организованной оборонительной силой, но, случись сейчас серьезное наступление российских войск, <…> оно привело бы к полному коллапсу и поражению украинской армии в течение нескольких дней или недель". "По большому счету, единственным вопросом, ответ на который сейчас не очевиден, остается вопрос о том, где пройдет граница между Россией и денацифицированным, географически меньшим и политически нейтральным украинским государством. И, вероятно, главной причиной того, что российские войска продвигаются не торопясь, является нежелание Кремля уничтожать население Украины и инфраструктуру украинских городов, наряду со стремлением сберечь российских солдат", - уточнил Кевин.

Об эксперте

Кевин - австралийский эксперт, специализирующийся на вопросах международной политики. Он начинал дипломатическую карьеру в 1969 году в Москве, в дальнейшем занимал пост посла Австралии в Польше и Камбодже. Оставив службу, он сосредоточился на международной политической экспертизе и написал несколько книг, в том числе "Возвращение в Москву" (2017), посвященную его пребыванию в России. 

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Страны
Австpалия
Камбоджа
Польша
Россия
США
Украина
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