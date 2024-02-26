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Военное обозрение

«Предназначались для утилизации»: Канада собирается поставить ВСУ авиационные ракеты CRV7

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Источник изображения: topwar.ru

На днях Минобороны Канады сообщило, что правительство изучает возможность отправки для нужд ВСУ неуправляемых ракет класса «воздух-земля» CRV7, которые ранее планировалось уничтожить.

CRV7 изначально были предназначены для утилизации

- говорится в издании Army Recognition.

Как пояснили в военном ведомстве, хотя идея отправки этих ракет рассматривалась в начале конфликта, возможности ВСУ по их использованию тогда считались ограниченными.

Однако изобретательность Украины в освоении новых технологий, таких как использование беспилотников, открыли новые перспективы для применения этих боеприпасов

- указывается в издании.

Вооруженные силы Канады располагают арсеналом из более чем 83 тыс. ракет CRV7, списанных в начале 2000-х годов.

Мощь и надежность этих боеприпасов теперь могут принести пользу Украине

- отмечается в прессе.

CRV7 – это НАР, разработанная Канадой в 1970-х годах. 70-мм ракета развивает сверхзвуковую скорость, достигающую 2,5 Маха, что позволяет ей с повышенной эффективностью пробивать броню. Модульная конструкция НАР позволяет использовать различную полезную нагрузку, подходящую для поражения различных целей, от бронетехники и укреплений до скоплений войск. Кинетическая энергия ракеты теоретически позволяла пробивать самолетные ангары Организации Варшавского договора.

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Страны
Канада
Польша
Украина
Проекты
БПЛА
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