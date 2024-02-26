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Киевские власти продолжают мечтать об изменении ситуации на поле боя благодаря западному вооружению. Напомним, что так было перед поставками американских РСЗО «Хаймарс», немецких танков «Леопард» и британских дальнобойных ракет «Штормовая тень».

Теперь режим Зеленского делает ставку на истребители F-16. На фоне этого украине СМИ растиражировали видео подготовки пилотов ВСУ на территории Дании.

Стоит отметить, что, как и прочие подобные материалы, ролик наполнен пропагандистскими лозунгами.

Украинские военные и механики заявляют, что несмотря на сжатость программы обучения, они крайне мотивированы и жаждут вернуться в бой. Кроме того, один из пилотов заявил, что при всем уважении к МиГам, F-16 является куда более маневренной и совершенной машиной.

Также в видео говорится, что появление данных истребителей на вооружении у ВВС ВСУ позволит «отогнать» российскую авиацию от украинских границ и сделает невозможным нанесение ударов по военным объектам высокоточными авиабомбами.

Стоит добавить, что совсем недавно в Минобороны Дании заявляли, что сделают все возможное для передачи Киеву истребителей F-16 уже этим летом. Однако все якобы упирается в подготовку пилотов и соответствующей инфраструктуры.

В свою очередь, киевский режим поспешил опубликовать вышеупомянутый ролик, видимо намекая, что обучение идет полным ходом и проблем с профессионализмом летчиков не будет.

Как бы там ни было, поставки американских истребителей для ВСУ являются крайне нежелательным фактором для наших военных. Однако едва ли он сможет кардинально изменить ситуацию на фронтах, о чем постоянно твердит киевский режим.