МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании

В ведомстве сообщили, что органы управления Московского военного округа в настоящее время формируются

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Органы управления Московского военного округа (МВО) в настоящее время формируются, готовятся фонды для размещения штаба его командования в историческом здании на Космодамианской набережной в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования Московского военного округа в историческом здании на Космодамианской набережной. Все строительные и монтажные работы ведутся с учетом того, что здание штаба является объектом культурного наследия федерального значения", - сообщили там.

"Размещение подразделений штаба Московского военного округа в реконструированном здании запланировано в марте текущего года", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в Москве. Глава российского военного ведомства поблагодарил мэра за проделанную работу по реконструкции исторического здания штаба МВО.