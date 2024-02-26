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ТАСС

МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что органы управления Московского военного округа в настоящее время формируются

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Органы управления Московского военного округа (МВО) в настоящее время формируются, готовятся фонды для размещения штаба его командования в историческом здании на Космодамианской набережной в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования Московского военного округа в историческом здании на Космодамианской набережной. Все строительные и монтажные работы ведутся с учетом того, что здание штаба является объектом культурного наследия федерального значения", - сообщили там.

"Размещение подразделений штаба Московского военного округа в реконструированном здании запланировано в марте текущего года", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в Москве. Глава российского военного ведомства поблагодарил мэра за проделанную работу по реконструкции исторического здания штаба МВО. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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