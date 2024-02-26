Словакия запускает производство финского бронетранспортера Patria AMV XP

Словакия запустила местное производство финского бронетранспортера Patria AMV XP 8x8. Об этом сообщил производитель CSM Industry, выложив в сеть соответствующие фотографии.

Данная бронемашина будет изготавливаться для нужд словацкой армии: в августе 2022 года Братислава за €447 млн закупила 76 единиц данной техники, получившей местное обозначение Vydra.

Согласно условиям контракта, Словакия получит к 2027 году машины в трех вариантах: 60 единиц, оснащенных башней Turra-30 отечественного производства и пушкой GTS-30 N калибра 30x173 мм местного производства, а также 10 машин в санитарной комплектации и 6 – в командирской.

Степень локализации производства составляет 43%, что приносит пользу более чем 40 словацким оборонным компаниям.

Patria AMV XP – это модернизированная версия Patria AMV, которая была представлена в 2013 году. Эта обновленная модель имеет повышенные грузоподъемность, мобильность и защиту при сохранении компоновки своей предшественницы. Машина может вмещать экипаж из двух человек и перевозить до 10 мотострелков.

БТР имеет модульную баллистическую защиту, что повышает живучесть на поле боя. Противоминные возможности превышают уровень 4a/4b STANAG 4569 (выдерживает массу заряда в 10 кг ВВ).