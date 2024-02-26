Войти
ТАСС

СМИ: Индия построит второй космодром для запуска малых спутников

386
0
0
Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

Стоимость проекта оценивается в почти $115 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Индии намерены построить второй космодром в стране для запуска малых спутников. Об этом сообщила газета Deccan Herald.

По информации издания, правительство штата Тамилнад на юге страны завершило приобретение земли под этот проект. Известно, что космодром появится в городе Куласекарапаттинам на площади 9 кв. км. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд рупий (почти $115 млн). Планируется, что 28 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в церемонии закладки первого камня при строительстве.

Ученые Индийской организации космических исследований заявили, что новый космодром поможет сэкономить топливо, поскольку спутники, запускаемые отсюда, смогут двигаться напрямую на юг, в отличие от спутников, запущенных с острова Шрихарикота в Бенгальском заливе, которые летят в юго-восточном направлении после старта из Космического центра имени Сатиша Дхавана, чтобы избежать полета над Шри-Ланкой и совершить резкий маневр в сторону Южного полюса.

Правительство штата также планирует создать вокруг космодрома парк космической промышленности и топлива, чтобы привлечь в регион научно-технические и конструкторские фирмы.

Первый индийский космодром расположен на острове в 100 км севернее города Ченнаи в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Первый успешный пуск с этого космодрома совершен 18 июля 1980 года, когда с помощью ракеты SLV-3 был успешно запущен спутник Rohini-1. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Шри-Ланка
Компании
ISRO
Похожие новости
15.02.2023
Специалисты из Индии рассчитывают продолжить партнерство с Россией в области космоса
19.11.2019
"Главкосмос" завершит проверку систем РФ на космических кораблях Индии в начале 2020 года
09.09.2019
Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" закончилась неудачей
01.07.2014
США готовы разоружаться
09.06.2012
Папенькины сынки авиапрома
20.02.2017
GSLV РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО