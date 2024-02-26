SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Вашингтон. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг в 20:11 по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 07:11 мск). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 5,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.