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Интерфакс-АВН

Пашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ

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Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015"
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Реакция ОДКБ не соответствовала реальности в отношении Армении, в частности в 2021, в 2022 годах (военные столкновения на армяно-азербайджанской границе - ИФ), и очевидно это не могло остаться не замеченным со стороны Армении. Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации. Что будет завтра... Посмотрим", - сказал Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Говоря о размещенной в городе Гюмри 102-ой российской военной базе, Пашинян отметил, что она расквартирована вне договора о коллективной безопасности.

"На самом деле это другой договор, это предмет другого договора и на данный момент мы об этом не говорим", - заявил Пашинян.

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Страны
Армения
Компании
ОДКБ
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