ВМС Азербайджана провели учения с участием 26 кораблей

Баку. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В министерстве обороны Азербайджана сообщили о проведении учений с участием отряда боевых кораблей и судов обеспечения ВМС.

В тактических учениях были задействованы 26 единиц кораблей ВМС и 450 человек личного состава, сообщили в ведомстве.

Согласно плану, суда, покинувшие пункт базирования по сигналу тревоги, осуществили практические действия для выполнения боевых задач по охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"В ходе учений, проводимых в два этапа, были выполнены задачи по задержанию и досмотру плывущего судна, выполнению патрулирования в районах пролегания нефтегазопровода, организации корабельными тактическими группами подводной противодиверсионной обороны при стоянке на якоре, осуществлению совместного плавания при переходе морем в район назначения, уничтожению надводных и воздушных целей условного противника", - сообщило Минобороны.