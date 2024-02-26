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Интерфакс-АВН

ВМС Азербайджана провели учения с участием 26 кораблей

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Эмблема ВМС Азербайджана.

Баку. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В министерстве обороны Азербайджана сообщили о проведении учений с участием отряда боевых кораблей и судов обеспечения ВМС.

В тактических учениях были задействованы 26 единиц кораблей ВМС и 450 человек личного состава, сообщили в ведомстве.

Согласно плану, суда, покинувшие пункт базирования по сигналу тревоги, осуществили практические действия для выполнения боевых задач по охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"В ходе учений, проводимых в два этапа, были выполнены задачи по задержанию и досмотру плывущего судна, выполнению патрулирования в районах пролегания нефтегазопровода, организации корабельными тактическими группами подводной противодиверсионной обороны при стоянке на якоре, осуществлению совместного плавания при переходе морем в район назначения, уничтожению надводных и воздушных целей условного противника", - сообщило Минобороны.

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Страны
Азербайджан
Проекты
Военные учения
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