Глава Минобороны Армении отметил долгосрочный характер сотрудничества с Францией в военной сфере

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Армении и Франции в оборонной сфере носит систематизированный и долгосрочный характер, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"Практический этап сотрудничества Армении и Франции в военной сфере еще не достиг двух лет, но оно уже имеет систематизированный и долгосрочный характер. Двустороннее сотрудничество с этого года поставлено на основу четкого планирования и развивается по более чем десяти направлениям", - сказал Папикян на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.

Со своей стороны Лекорню заявил, что одним из важных компонентом реализации совместных программ является переподготовка кадров, соглашение о чем уже подписано.

Кроме того, по его словам, в Армении будет постоянно присутствовать военный консультант.

Лекорню сообщил, что первая поставка вооружения оборонительного характера уже осуществлена, в скором времени будет поставлена бронетехника "Бастион".

"Это вооружение оборонительного характера. И никто не может критиковать армию Армении за то, что она укрепляет свой потенциал. Это вооружение позволит вам лучше защищаться в рамках ваших границ. Что касается ракет малой, средней и большой дальности, то если Армения будет в них нуждаться, они будут поставлены", - отметил он.

Папикян также заявил, что Армения надеется на содействие европейских партнеров в модернизации вооруженных сил республики.

"Армения модернизирует свои ВС. Это предполагает, что мы нуждаемся в удовлетворении потребностей и собственными средствами, и, конечно же, содействие стран-партнеров нам только поможет. В том числе, содействие европейских партнеров. Речь идет также об использовании возможностей Европейского инструмента мира", - сказал он.

По его словам, Армения приобретает вооружение и оружие для защиты собственной территориальной целостности и суверенитета.