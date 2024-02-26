Войти
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Армении отметил долгосрочный характер сотрудничества с Францией в военной сфере

376
0
0
Флаги Армении и Франции
Флаги Армении и Франции.
Источник изображения: Internet

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Армении и Франции в оборонной сфере носит систематизированный и долгосрочный характер, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"Практический этап сотрудничества Армении и Франции в военной сфере еще не достиг двух лет, но оно уже имеет систематизированный и долгосрочный характер. Двустороннее сотрудничество с этого года поставлено на основу четкого планирования и развивается по более чем десяти направлениям", - сказал Папикян на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.

Со своей стороны Лекорню заявил, что одним из важных компонентом реализации совместных программ является переподготовка кадров, соглашение о чем уже подписано.

Кроме того, по его словам, в Армении будет постоянно присутствовать военный консультант.

Лекорню сообщил, что первая поставка вооружения оборонительного характера уже осуществлена, в скором времени будет поставлена бронетехника "Бастион".

"Это вооружение оборонительного характера. И никто не может критиковать армию Армении за то, что она укрепляет свой потенциал. Это вооружение позволит вам лучше защищаться в рамках ваших границ. Что касается ракет малой, средней и большой дальности, то если Армения будет в них нуждаться, они будут поставлены", - отметил он.

Папикян также заявил, что Армения надеется на содействие европейских партнеров в модернизации вооруженных сил республики.

"Армения модернизирует свои ВС. Это предполагает, что мы нуждаемся в удовлетворении потребностей и собственными средствами, и, конечно же, содействие стран-партнеров нам только поможет. В том числе, содействие европейских партнеров. Речь идет также об использовании возможностей Европейского инструмента мира", - сказал он.

По его словам, Армения приобретает вооружение и оружие для защиты собственной территориальной целостности и суверенитета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Франция
Продукция
Бастион
Похожие новости
07.11.2023
Бронетехника в легком весе
17.11.2020
В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
03.06.2015
Проекция силы
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО