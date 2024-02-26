Пашинян считает реальным нападение Азербайджана на Армению

Ереван. 23 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан готовит новое нападение на республику.

"Обнародованы три принципа (мирного договора о признании терцелостности, делимитации на основе Алма-Атинской декларации, разблокировании региональных коммуникаций - ИФ). Вопрос в том, чтобы отразить эти принципы в мирном договоре. Если мы учитываем эти принципы, то мы достигнем этого. Но, если мы принимаем во внимание заявления официального Баку, то можем предположить, что новое нападение на Армению весьма вероятно и реалистично", - сказал Пашинян в интервью телеканалу France 24.

По его словам, заявления Баку о Западном Азербайджане означают, что они подразумевают территорию Армении, "то есть, Азербайджан претендует на значительную часть ее территории".