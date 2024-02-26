Войти
Военное обозрение

Bloomberg: западные эксперты-правоведы считают законной конфискацию замороженных российских активов

392
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

По мнению ряда западных экспертов-правоведов, возможная конфискация замороженных российских активов является законной. Юристы рекомендуют руководству стран, в которых хранятся замороженные российские активы, передать эти средства международному механизму, который их депонирует, чтобы впоследствии передать Украине.

Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное юристами странам "большой семерки", согласно международному праву, государства, заморозившие российские активы, имеют законные основания предпринимать против России дополнительные контрмеры. Авторами документа стали юридические эксперты из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Японии.

При этом исполнительный директор крупнейшего бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри ранее заявляла, что использование в качестве залога при выделении кредитов Украине замороженных на Западе российских активов может фактически считаться их "непрямой конфискацией".

Представители киевского режима неоднократно заявляли о стремлении получить в свое распоряжение замороженные на Западе российские активы. В свою очередь, российские власти подчеркивают, что любые подобные инициативы являются фактическим воровством и грабежом. В ответ на эти действия Россия готова предпринять симметричные шаги в случае, если Запад пойдет на конфискацию активов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Франция
Япония
Похожие новости
20.10.2023
Прогноз развития мирового рынка оружия в предстоящий 4-летний период по регионам мира
18.04.2022
Европа ничего не решает. Она оккупирована США
14.04.2022
Россия предвидела раскол с Западом. И создала новый мир
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
25.02.2016
Главная битва Пентагона
21.05.2014
Глава НАСА: США смогут управлять МКС самостоятельно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО