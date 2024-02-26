Bloomberg: западные эксперты-правоведы считают законной конфискацию замороженных российских активов

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По мнению ряда западных экспертов-правоведов, возможная конфискация замороженных российских активов является законной. Юристы рекомендуют руководству стран, в которых хранятся замороженные российские активы, передать эти средства международному механизму, который их депонирует, чтобы впоследствии передать Украине.

Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное юристами странам "большой семерки", согласно международному праву, государства, заморозившие российские активы, имеют законные основания предпринимать против России дополнительные контрмеры. Авторами документа стали юридические эксперты из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Японии.

При этом исполнительный директор крупнейшего бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри ранее заявляла, что использование в качестве залога при выделении кредитов Украине замороженных на Западе российских активов может фактически считаться их "непрямой конфискацией".

Представители киевского режима неоднократно заявляли о стремлении получить в свое распоряжение замороженные на Западе российские активы. В свою очередь, российские власти подчеркивают, что любые подобные инициативы являются фактическим воровством и грабежом. В ответ на эти действия Россия готова предпринять симметричные шаги в случае, если Запад пойдет на конфискацию активов.