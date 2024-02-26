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Интерфакс-АВН

Космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну

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Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.
Источник изображения: Intuitive Machines

Вашингтон. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил успешную мягкую посадку на поверхность Луны, сообщило NASA.

Это первая более чем за 50 лет посадка на естественный спутник Земли американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Аппарат приземлился в четверг в 18:24 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:24 мск) в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса Луны.

Запуск станции Nova-C, которую Intuitive Machines назвала Odysseus ("Одиссей"), был осуществлен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. 21 февраля она вышла на орбиту естественного спутника Земли.

Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг несет шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации. С борта станции на орбиту Луны был выведен кубсат для проверки связи между ее поверхностью и Землей через этот малый спутник. Odysseus также несет шесть коммерческих грузов для различных клиентов.

"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - отметили в компании Intuitive Machines.

Компания Intuitive Machines планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне - третий.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна
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