Призыв есть в 69 странах мира, там служат в среднем около полутора лет

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Средний размер армии в мире составляет 148 тысяч человек, а разница между крупнейшей и самой маленькой достигает более 8 тысяч раз, при этом призыв есть в 69 странах мира - и там служат в среднем около полутора лет, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник учредили в 1922 году как День Красной армии, поэтому в этот день традиционно поздравляли военных. Свое нынешнее название праздничный день получил в 1995 году.

В каких странах есть армия?

Среди 193 государств армии нет лишь в 23 странах, включая Ватикан, Исландию, Коста-Рику, Панаму и Микронезию. Большинство из не имеющих армию государств - это бывшие колонии, которые находятся под защитой своих экс-метрополий или соседей, или у них есть военизированные формирования, частично выполняющие функции армии.

Самая большая по численности армия - в Китае, где служат почти 2,04 миллиона человек. Далее идут Индия (1,46 миллиона) и США (1,33 миллиона). В России количество военнослужащих в армии установлено в 1,32 миллиона человек, следует из подписанного в декабре прошлого года указа президента России Владимира Путина. По оценке Global Firepower, в Северной Корее численность армии - 1,32 миллиона человек, а на Украине - 900 тысяч.

В десятку входят Пакистан (654 тысячи человек), Иран (610 тысяч человек), Южная Корея и Вьетнам (по 600 тысяч человек), а также Египет (440 тысяч человек).

Наиболее маленькая в мире армия у Антигуа и Барбуды, где служит 245 человек - это в 8,3 тысячи раз меньше, чем китайских военнослужащих. Согласно данным Международного института стратегических исследований, в топ-5 "карликовых" вооруженных сил входят Сейшельские острова, где служат 420 человек, Барбадос с 610 военнослужащими и Гамбия - 800 человек. А пятерку замыкает армия Люксембурга, где, по последним данным, служат около 1000 человек.

Есть ли призыв и сколько служить?

Обязательный призыв в армию есть в 69 государствах мира со средним сроком службы 18 месяцев.

Самые небольшие сроки службы в Дании и Катаре - от 4 до 12 месяцев в зависимости от образования и рода войск. Далее идет Финляндия со сроком службы по призыву в 5,5-12 месяцев. А в Австрии мужчины служат полгода.

Многие страны придерживается стандартного срока в один год, в их число входят Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Грузия, Греция, Швейцария, Кувейт и Алжир. От года до двух лет служат, например, в Белоруссии, Чили, Гватемале, Парагвае, Южном Судане. Как минимум 14 месяцев в армии проводят призывники из Кипра, а 18 месяцев - из Колумбии, Лаоса, Эритреи и Южной Кореи.

Ровно два года срочная служба длится в Армении, Китае, Сингапуре и Таиланде. До 30 месяцев длится служба в армии Туркмении, до 32 - в Израиле, 36 - во Вьетнаме, Мьянме, Чаде и Египте. А самая продолжительная в мире служба в армии в Северной Корее: мужчины служат 10 лет, а женщины - 3 года.

Армии, в которых нет обязательного призыва, формируются за счет контрактников, однако многие страны в последние годы сталкиваются с нехваткой желающих пополнить ряды военных. Так, в Британии нехватка желающих служить по контракту в 2023 году составила 7,5 тысячи человек, в США в 2022 году недосчитались четверти от цели по набору, в Канаде дефицит составил 16 тысяч человек. Проблемы с набором контрактников признавали в последние годы также в Австралии, Индии, Германии и Болгарии.

Оборонный бюджет

Десять стран, которые тратят на оборону больше всего, заложили в 2023 году в бюджеты совокупные расходы, которые в пересчете на российскую валюту составили 100 триллионов рублей (по курсу на момент принятия документов) - это 439 Крымских мостов или ВВП Индонезии или Испании за прошлый год.

Более половины этих расходов - 55,2 триллиона рублей - пришлось на США, еще примерно 16,2 триллиона - на Китай. Россия, согласно принятому бюджету на 2023-2025 год, заложила траты на оборону в прошлом году в 4,98 триллиона рублей. Чуть меньше, примерно по 4,97 триллиона рублей, были расходы у Индии и Британии.

В десятку также входят Саудовская Аравия (4,67 триллиона рублей), Германия (4,3 триллиона), Франция (4,1 триллиона), Япония (3,3 триллиона) и Южная Корея (2,96 триллиона).