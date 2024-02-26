Эксперты объяснили, почему Запад продолжит сокращать помощь Украине (Al Rai Kuwait, Кувейт)

Запад продолжит сокращать поддержку Украины, пишет Al Rai Kuwait. Вера в ее сокрушительную победу угасла, между Европой и США зреет раскол, и это не способствует популярности идеи финансирования Киева.

Дана аль-Энези

После операции "Потоп Аль-Аксы", начатой 7 октября, стало очевидно, что международное сообщество и СМИ начали терять интерес к конфликту на Украине. Война в Газе также выявила снижение уровня поддержки Киева со стороны Запада. И даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке ситуация не изменится.

Прежде чем углубиться в причины сокращения военной поддержки Киева со стороны Запада, необходимо прояснить некоторые ключевые моменты, которые были ясны ещё до начала российской специальной военной операции на Украине. Первый момент, который, как мы считаем, является наиболее важным, заключается в следующем: Владимир Путин принял решение о проведении СВО, будучи полностью уверенным в том, что Европа и Соединенные Штаты совершенно неспособны победить российские войска. Если НАТО вступит в конфликт, то Россия даст "тактический ядерный ответ". Очевидно, что такой сценарий маловероятен.

Второй момент заключается в так называемой "российской угрозе". После начала СВО Россия стала восприниматься на Западе (особенно в Европе) как непосредственная угроза. Европейские страны по-разному к этому относятся. Некоторые восточноевропейские страны, такие как Болгария, не видят в России большой опасности и даже готовы с ней сотрудничать. Страны Южной Европы (например, Испания и Франция) считают, что главный риск исходит от иммиграции и терроризма. Другими словами, вышеупомянутые страны готовы "пожертвовать Украиной", если это положит конец текущему конфликту и "российской угрозе".

После начала СВО стали ясны две очень важные вещи. Первая: Европа не хочет вмешиваться и вводить санкции против России. Вторая: Соединенные Штаты возглавили колеблющийся "западный блок", чтобы противостоять Москве.

Доказательством этого является тот факт, что Запад делает ставку на военное истощение России за счет поддержки Украины и ужесточение экономических санкций. Америка пытается ослабить Россию и помешать созданию мощного российско-китайского альянса. И кажется, что Москва приняла правила игры Запада.

Запад решительно поддерживал Украину на всех уровнях: в финансовом, экономическом, материально-техническом и военном отношении. Поэтому Украина добилась некоторых успехов в конце 2022 года, но вскоре утратила все свои достижения, что привело, среди прочего, к снижению поддержки со стороны Запада. Война в Газе ещё больше снизила объемы западной помощи Украине.

Вашингтон – самый главный союзник Украины и "локомотив европейской поддержки Украины". "Потоп Аль-Аксы" представляет серьезную угрозу безопасности Израиля, поэтому Америка практически полностью переключила внимание с Киева на Тель-Авив. Приоритетом в вопросе военной поддержки стал Израиль, а не Украина. По сути, Киев не имеет для Вашингтона никакого стратегического значения, вопреки расхожему мнению. Америка больше сосредоточена на стратегических зонах конфликта с Китаем, в частности, на Тайване, а также в Восточно- и Южно-Китайском морях. К тому же, Вашингтон страдает от тяжелого экономического кризиса. Конгресс США не может договориться по поводу приоритетов военных расходов. А планы расходов на военные нужды Америки "непосредственно направлены на грядущую конфронтацию с Китаем". В связи с этим Америке пришлось сократить ассигнования на военную поддержку Украины.

Хотя на снижение европейской поддержки во многом повлияло сокращение американской помощи, существуют и другие важные причины, наиболее заметной из которых является истощение европейских бюджетов и рекордно высокая инфляция. Вера в сокрушительную победу Украины угасла. Необходимо принять во внимание, что на Западе происходят серьезные изменения. Уже зреет раскол между Европой и Вашингтоном. Также отмечается рост популизма, усиление роли "левых", снижение доверия стран Центральной и Восточной Европы к Евросоюзу и НАТО.

Подытожим: перспективы поддержки Украины со стороны Запада неясны. Запад стоит перед серьезной дилеммой относительно Киева. Таким образом, сокращение поддержки со стороны Запада, вероятно, продолжится, наряду со стремлением других игроков, в том числе Китая, положить конец конфликту на Украине посредством сбалансированного урегулирования, которое спасет лицо Запада.