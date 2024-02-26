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Военное обозрение

Появились кадры недавних учений в Иране с поражением заданных целей ракетами

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Кадры учений в Иране
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник изображения: topwar.ru
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru

В Иране недавно прошли очередные военные учения, на которых отрабатывалось применение ракет местного производства по мишеням, имитировавшим военные объекты вероятного противника. Кадры недавних ракетных учений в Иране появились в интернете.

На кадрах мы видим, как ракетные установки выдвигаются в район проведения учений. Сами маневры проводятся на пустынной местности в одной из отдаленных провинций Ирана. Ракетные установки готовятся к боевому применению, затем выпускают ракеты, происходят сильные взрывы в результате попаданий ракет в установленные мишени.

В последнее время Ирану удалось значительно усилить свой военный потенциал. В частности, на вооружение иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) регулярно принимаются все новые и новые виды модернизированных на иранских предприятиях ракет.


Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru

Судя по опубликованным кадрам с последних учений, возможности ракетных подразделений иранских вооруженных сил действительно значительно возрастают с каждым годом. Например, модернизированная ракета «Эмад» способна поражать цели с погрешностью менее 4 метров. Дальность полета ракеты «Кадр» составляет около 2 тысяч километров. И это лишь отдельные примеры показателей эффективности современных иранских ракет нового поколения.


Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник: topwar.ru

Западные средства массовой информации даже дошли до того, что утверждают, будто бы Иран поставляет свои баллистические ракеты малой и средней дальности в Россию, для использования их в специальной военной операции. Иранские и российские власти такую информацию западных источников опровергают.

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Страны
Иран
Россия
Проекты
Военные учения
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