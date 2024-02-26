До победы еще много работы, заявил Шойгу

Шойгу: у российской армии впереди еще много работы для достижения победы

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск.

Как отметили в Минобороны РФ, глава военного ведомства вручил госнаграды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии принял участие и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!", - сказал Шойгу, обращаясь к военным.