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РИА Новости

До победы еще много работы, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: у российской армии впереди еще много работы для достижения победы

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. У российской армии впереди ещё много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск.

Как отметили в Минобороны РФ, глава военного ведомства вручил госнаграды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии принял участие и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!", - сказал Шойгу, обращаясь к военным.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
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