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Бомбардировщик ТУ-22М3М: китайская оценка по опыту СВО

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Бомбардировщик ТУ-22М3М: китайская оценка по опыту СВО
Бомбардировщик ТУ-22М3М: китайская оценка по опыту СВО.
Источник изображения: invoen.ru

Дальний бомбардировщик Ту-22М3М является модификацией самолета Ту-22М3 (по классификации НАТО «Backfire-C», производственный шифр в СССР «Изделие 45.03»), который совершил первый полет в 1976 (по другим данным в 1977 году) и в 1983 году был принят на вооружение ВВС СССР. Всего построено 268 самолетов данной модификации.

В отношении Ту-22М3М китайским специалистам известно, что в ходе работ по его модернизации (шифр «Изделие 45.03М») данный самолет получил:

  • новую вспомогательную силовую установку ТА18-100-45;

  • РЛС «Ирбис-Э»;

  • новую систему баллистических вычислений СВП-24-22;

  • новую систему отображения информации в кабине пилотов Л-501;

  • систему государственного опознавания 623-3Д-23;

  • систему дозаправки в воздухе;

  • систему автопилотирования АБСУ-145МТ.

Первый самолет был передан ВКС РФ в середине 2018 года и привлечен к контрольным пускам ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М

В ходе работ по модернизации Ту-22М3М получает около 80% нового бортового радиоэлектронного оборудования, что по расчетам специалистов ВКС РФ позволит трем подразделениям продолжить выполнение служебно-боевых задач вплоть до 2028 года.

Следует отметить, что по различным причинам (эпидемия коронавирусной инфекции, технические сложности с адаптацией нового оборудования) процесс модернизации имеющихся Ту-22М3 до уровня М3М затянут приблизительно на два года. ВКС РФ рассчитывают модернизировать по данной программе не менее 30 самолетов. По имеющейся информации конструкторами КБ Туполева, еще в 90-е годы прошлого столетия разработаны программы модернизации М4 и М5. Так, самолет в модификации ТУ-22М4 должен был стать носителем ракет Х-57, компактной версии Х-55 и получить РЛС «Обзор-К» от Ту-160.

Достоверно известно, что в хвостовой части, вместо авиационной пушки ГШ-23 инженеры Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова устанавливают один из компонентов новой системы радиоэлектронной борьбы, которая ставит активные помехи для подавления РЛС подразделений ПВО противника.

В настоящее время бомбардировщики ТУ-22М3 и Ту-22М3М эксплуатируют следующие подразделения ВКС РФ:

  • 200-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный Брестский Краснознамённый полк (АвБ Белая);

  • 52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк (АвБ Шайковка);

  • 40-й смешанный авиационный полк (АвБ Оленья), на вооружении которых находятся Ту-22М3.

Согласно имеющейся информации наибольшее количество боевых вылетов в рамках специальной военной операции ВС России выполняют летчики 52-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка (АвБ Шайковка, Калужская область).

Только за период с 1 апреля по 1 июля 2022 года часть выполнила 17 боевых вылетов с применением свободнопадающих бомб (ФАБ-3000 по заводу «Азовсталь» в г. Мариуполь, что стало переломным моментом для военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ) и крылатых ракет (в значительной мере Х-22МА по объектам в Киевской, Львовской, Сумской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республике).

Для сравнения, в рамках операции ВС РФ в Сирии бомбардировщики в период с сентября 2015 по декабрь 2021 года бомбардировщики Ту-22М3 совершили 369 вылетов.

Данное формирование единовременно выделяет не более 6 самолетов Ту-22М3, а поскольку полеты выполняются в 90% случаев в ночное время, то установить частотность привлечения одних и тех же самолетов не представляется возможным.

Бомбоотсек Ту-22М3 с бомбами семейства ФАБ

В арсеналах ВКС РФ сохраняется значительное количество авиационных бомб ФАБ-250М-54, ФАБ-500М-62, ФАБ-3000, ФАБ-5000М-54, ФАБ-5000М-62, которые могут применяться с рассматриваемых бомбардировщиков. Достоверно известно, что специалисты из чиста ВС стран-членов НАТО рассчитывают использовать ЗРК С-300 ПВО ВСУ и другие ЗРК европейского производства для охоты на Ту-22М3. Военные из НАТО находятся в постоянном поиске вариантов для перехвата ТУ-22М3, однако им не удается выполнить эту задачу, поскольку самолеты совершают пуски ракет из воздушного пространства Республики Беларусь, континентальной части Российской Федерации или из воздушных районов над акваторией Черного Моря.

Ту-22М3 имеет нормальную боевую нагрузку 6000 кг. При этом, при максимальной нагрузке в 24000 кг боевой радиус уменьшится на 50% и составит всего 2400 км, что станет возможным только при полете на скорости до 0,8 МАХа, хотя на высоте 12000 м максимальная скорость самолета может составить 1,88 МАХ.

В дополнение к вышесказанному необходимо отметить, что в КНР неоднократно (в 2006, 2008 и 2021 годах) рассматривали возможность приобретения конструкторской документации и нескольких Ту-22М3 в рамках работы предприятий национального ОПК над проектом дальнего бомбардировщика «Хун-10» (Hong-10). Однако китайская сторона так и не смогла достичь договоренностей с РФ по данному самолету.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий

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