Войти
ТАСС

Мельник считает, что союзники Украины должны провести "предварительные переговоры" с РФ

367
0
0
Украинский дипломат Андрей Мельник
Украинский дипломат Андрей Мельник.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, Heinrich-Böll-Stiftung

Экс-посол Украины в ФРГ считает, что так можно было бы выяснить, "существует ли реальная готовность к компромиссу"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник полагает, что союзники Киева должны провести "предварительные переговоры" с Москвой, чтобы конфиденциально выяснить в том числе приемлемые для России условия мира.

"По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники могли незаметно выяснить в Москве, существует ли реальная готовность к компромиссу", - сказал Мельник в интервью газете Tagesspiegel. "Проведение предварительных переговоров не означает отказа от своих интересов. Речь идет не о ленивых компромиссах или восстановлении ложного спокойствия на мировой арене", - утверждал он.

В то же время Мельник подчеркнул, что, "с точки зрения Украины, заключить сделку невозможно". "Тем не менее партнеры должны использовать свою дипломатию", - резюмировал экс-посол Украины в Берлине.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.03.2023
Пережившие ядерные удары японцы осудили отправку снарядов с обедненным ураном Киеву
31.01.2022
Конфронтация с Россией погубит Байдена. Названа причина
22.10.2021
Чжан Хун: похолодание в отношениях России и НАТО несет «сигнал тревоги» (Хуаньцю шибао, Китай)
09.06.2021
Интервью директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина
07.06.2021
Daily Mail (Великобритания): жесткое послание НАТО Путину перед саммитом в Женеве
03.06.2021
Gazeta Polska Codziennie (Польша): переориентация союзов
24.03.2016
Россия засекретила экспорт на $56 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО