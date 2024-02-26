Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России

Путин назвал высокую боеготовность армии и флота гарантией безопасности России

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Дня защитника отечества.

"Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал глава государства.

Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. Глава государства также отметил, что вооруженные силы обеспечивают гарантию безопасности страны.

"В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития", - сказал он.

Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, подчеркнул президент. Страна и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, добавил он.

"Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.

Он также назвал участников спецоперации на Украине подлинными народными героями, которые проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

"С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%", - отметил глава государства.

Как сообщил Путин, предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.

На очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере, добавил глава государства.