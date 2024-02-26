Войти
РИА Новости

Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России

433
0
+1
Президент РФ В. Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества
Президент РФ В. Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества.
Источник изображения: © POOL

Путин назвал высокую боеготовность армии и флота гарантией безопасности России

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Дня защитника отечества.

"Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал глава государства.

Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. Глава государства также отметил, что вооруженные силы обеспечивают гарантию безопасности страны.

"В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития", - сказал он.

Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, подчеркнул президент. Страна и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, добавил он.

"Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.

Он также назвал участников спецоперации на Украине подлинными народными героями, которые проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

"С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%", - отметил глава государства.

Как сообщил Путин, предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.

На очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере, добавил глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
22.02.2024
«Эта операция войдет в учебники»: как освобождали Авдеевку и Крынки
27.02.2023
Конфликт на Украине закончится истощением США
24.02.2023
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
23.02.2023
В Болгарии назвали причину, по которой конфликт на Украине затягивается
31.03.2021
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО