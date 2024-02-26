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ТАСС

СМИ: Боррель призвал страны ЕС срочно отчитаться о поставках снарядов Киеву

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Глава дипслужбы Евросоюза выразил недовольство, что не все страны сообщества в полном объеме информируют Брюссель о своих двусторонних коммерческих поставках Киеву

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель в новом письме странам сообщества призвал срочно нарастить поставки снарядов Киеву и выразил недовольство, что не все страны сообщества в полном объеме информируют Брюссель о своих двусторонних коммерческих поставках Киеву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на слитое его журналистам письмо Борреля.

"Страны Евросоюза должны срочно найти способы увеличить поддержку Украины, в особенности поставки остро необходимых боеприпасов, призвал глав МИД ЕС глава дипломатии блока Жозеп Боррель, о чем говорится в его письме, которое видел Euractiv", - сообщил портал.

"Украина нуждается в снарядах срочно и в огромных количествах. Ничего не делать недопустимо", - говорится в депеше, датированной 21 февраля.

Боррель также выразил неудовольствие, что страны ЕС не полностью отчитываются перед Брюсселем об объемах своих двусторонних коммерческих поставок снарядов Киеву. "Чтобы получить наилучшее представление об объемах поставок Украине, я бы попросил вас поделиться через закрытые каналы информацией, которая у вас, возможно есть, о коммерческих поставках", - написал Боррель в закрытом письме, которое на следующий день после своей отправки попало в брюссельские СМИ.

Euractiv напомнил, что ЕС публично провалил собственное обещание поставить Киеву с марта 2023 года по конец февраля 2024 года 1 млн снарядов. Вместо этого по каналам ЕС Киев по состоянию на конец февраля получил 355 тыс. снарядов, а к концу марта Боррель рассчитывает, что это количество вырастет до 524 тыс. К концу этого года число снарядов от ЕС должно достичь 1,155 млн.

Эти цифры включают только безвозмедные поставки по линии ЕС, в них не входят поставки по коммерческим контрактам, которые могли бы несколько улучшить показатели Брюсселя по выполнению своих снарядных обещаний Киеву. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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