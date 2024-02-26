Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин

Путин: четыре ракетоносца Ту-160М на днях в Казани переданы ВС России

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М переданы в Вооруженные силы России на днях в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

"Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон", завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки, буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М. В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа идет системно и последовательно", - сказал Путин.

Ранее Путин посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. На следующий день, 22 февраля, президент совершил получасовой полет на военном самолете.