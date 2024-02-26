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ТАСС

Британия расширила список запрещенного для экспорта в Россию оборудования

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: ITAR-TASS

Под запрет попали обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, фрезерные станки по металлам с программным управлением, запчасти и детали к ранее включенному в список оборудованию

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания расширила перечень запрещенных к экспорту в Россию оборудования и технологий, которые якобы могут использоваться Москвой в конфликте на Украине. Они перечислены в списке, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

Так, под запрет попали обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, в том числе токарные центры с программным управлением, фрезерные станки по металлам с программным управлением, запчасти и детали к ранее включенному в список оборудованию.

"Россия стремится закупать запрещенные к поставкам товары, подобные тем, что указаны в этом списке, через страны, не входящие в санкции. Предприятия должны убедиться, что они учитывают эти риски. Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия", - предупреждает МИД королевства.

"Великобритания работает в координации с международными партнерами над решением проблемы уклонения от санкций, включая закрытие маршрутов, которые Россия потенциально может использовать для обхода наших санкций", - добавили в министерстве.

В общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц, в том 29 банков, на которые приходится 90% российского банковского сектора. В британском МИД заявили, что в результате санкций импорт российской продукции в королевство сократился на 94%, а британский экспорт в РФ - на 74% по сравнению с показателями 2021 года. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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