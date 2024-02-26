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ТАСС

Антонов назвал несбыточным намерение Запада нанести РФ стратегическое поражение

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Подтверждением тому являются многочисленные боевые подвиги защитников России, отметил посол в США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Стремление Запада нанести России стратегическое поражение несбыточно и утопично. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества.

"Россияне единым фронтом - на передовой и в тылу - ведут важнейшую для Отечества битву против вновь воспрявшего на территории братского нам государства нацизма", - отметил он. "Ни для кого не секрет, что эта преступная идеология поощряется и активно подпитывается извне", - подчеркнул дипломат.

"Стремление коллективного Запада нанести нам стратегическое поражение несбыточно и утопично", - констатировал он, отметив, что подтверждение тому - "многочисленные боевые подвиги" защитников РФ.

"Ежедневно российские военнослужащие проявляют высшую степень боевого мастерства и сплоченности, выполняя на поле боя возложенные на них задачи. Продолжают защищать мирное население. Приближают нашу общую победу, формируя надежный фундамент для мирного будущего", - сказал Антонов. 

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Страны
Россия
США
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