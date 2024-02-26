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ТАСС

Британия попросила Бразилию убедить РФ в необходимости дипломатии в отношении Украины

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Также глава британского МИД Дэвид Кэмерон обсудил с бразильским коллегой Мауро Виэйрой конфликт в секторе Газа

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, стороны обсудили конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что в контексте российской специальной военной операции на Украине "министр иностранных дел [Великобритании] указал на разрушительные гуманитарные последствия войны и на важность позиции Бразилии на международной арене для построения мира". "Он призвал Бразилию следовать собственным принципам и использовать имеющиеся у нее каналы, включая БРИКС и председательство в G20, чтобы призвать Россию" прекратить спецоперацию и "создать пространство для дипломатии", указывается в документе.

Кроме того, стороны обсудили конфликт в секторе Газа. "Они согласились с тем, что Израилю необходимо срочно разрешить поставки большего количества гуманитарных грузов в Газу. Министр иностранных дел [королевства] представил британский план по немедленной паузе [в боевых действиях] с целью доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников с последующим переходом к устойчивому постоянному прекращению огня без возврата к разрушениям, боям и гибели людей", - говорится в заявлении.

Кэмерон также подчеркнул, что Великобритания поддерживает расширение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет присоединения Бразилии, Германии, Индии, Японии и одной из африканских стран. По итогам переговоров министры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое "поможет модернизировать оборонно-промышленную базу Бразилии". 

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