Российские военные рассказали, как ВСУ применяли химические боеприпасы

Военврач: ВСУ применяли химические боеприпасы на Харьковском направлении

ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинская армия применяла химические боеприпасы против российских бойцов на харьковском участке фронта, рассказал РИА Новости медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, с позывным "Шишка".

"В 2022 году на харьковском направлении населенный пункт Макарово, это Казачья Лопань, с БПЛА противник сбросил рядом с окопами, с блиндажами газовую гранату с хлорпикрином. Он (газ – ред.) очень тяжелый, очень быстро затянулся в блиндаж, заставил выйти бойцов из него. После того, как наши бойцы вышли, по ним начался артиллерийский обстрел. Применялись (химические боеприпасы – ред.) и применяется до сих пор", - сообщил "Шишка". Он уточнил, что этот газ вызывает раздражение слизистой, дыхательных путей, последствия зависят от времени его воздействия.

"У нас парни среагировали очень быстро, надели противогазы и очень быстро смогли выползти. Но изначально они ничего не видели, дышали и кашляли очень тяжело, кашляли на протяжении шести часов. За это время мы оказали первую помощь. Впоследствии показали врачу, и в принципе у нас было все нормально. Действуют они довольно-таки долго, все эти вещества. Выводят бойца из строя на сутки минимум", - рассказал собеседник агентства.

Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий задачи на кременском участке фронта, рассказал, что случаи использования со стороны ВСУ различных химических веществ фиксировались неоднократно и на его направлении.

"Они используют против нас хлорциан, хлорпикрин и фосген. Если после хлорпикрина можно еще как-то промыть глаза, там у тебя может быть сильное отравление… то фосген и хлорциан - смертельные газы. Они делают колбы, колбы скидывают с коптеров, накрывая целые окопы. Это вообще запрещенный метод ведения войны", - рассказал "Аид".

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о применении в 2023 году со стороны ВСУ химгранат американского производства. Он указал на то, что сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи Конвенции о запрещении химоружия, которая обязывает государство-участника "никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было".

Фосген обладает удушающим действием, что обусловило применение вещества в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны. Ядовит только при вдыхании паров. Первые отчетливые признаки отравления появляются после скрытого периода от четырех до восьми часов (наблюдались даже периоды в 15 часов). Хлорпикрин - вещество, которое применяют в военной промышленности для проверки герметичности противогазов.