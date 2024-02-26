Путин заявил, что поставки танков и БПЛА в ВС РФ выросли в разы

В дальнейшем планируется внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере, добавил президент РФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Поставки в Вооруженные силы РФ танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы, на очереди - выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

"За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарийной борьбы, средств связи и разведки", - перечислил глава государства.

"На очереди - разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", - подчеркнул Путин.