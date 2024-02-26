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ТАСС

Эксперт заявил, что модернизированный самолет Ту-160М способен решать любые задачи

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Стратегический ракетоносец Ту-160М, собранный и облетанный в 2022 году. Фото ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Стратегический ракетоносец Ту-160М, собранный и облетанный в 2022 году. Фото ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец, в частности, наносит удары крылатыми ракетами по самым важным целям в глубоком тылу противника

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М может решать любые поставленные перед ним задачи. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Самолет очень хороший. Мы, конечно, создаем сейчас новый дальний стратегический бомбардировщик, но пока его нет. Ту-160М может, не заходя в зону ПВО противника, решать любые задачи. И он решает, он участвует в специальной военной операции, наносит удары крылатыми ракетами по самым важным целям в глубоком тылу противника", - сказал Литовкин.

По словам эксперта, самолет способен нести ракеты, оснащенные ядерной боеголовкой. "Это Х-101, Х-111, Х-555, может атомные бомбы нести, этот самолет берет на борт 40 тонн боеприпасов. Это сверхзвуковой самолет, стратегических бомбардировщиков сверхзвуковых практически нет, потому что американские не сверхзвуковые", - отметил Литовкин.

Он добавил, что на ракетоносце установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование и новые двигатели, а также увеличена дальность полета без дозаправки в воздухе. "Но "Кинжал" на себе он не несет", - сообщил эксперт, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин совершил полет на Ту-160М. Глава государства во время полета был за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, рядом с ним был основной пилот. Полет Путина продолжался 30 минут. После приземления президент назвал Ту-160М отличным и надежным самолетом.

"Сегодня президент РФ увидел, как разительно отличается Ту-160М от Ту-160, на котором он летал раньше. Мне понравилось, что он решил назвать самолет именем замечательного человека - первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это замечательное решение, замечательное предложение, казанский завод будет в восторге от этого", - заключил Литовкин.

О самолете

Ту-160М является модернизацией самолета Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, "блэкджек"; неофициальное российское название - "Белый лебедь"). Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самым тяжелым боевым самолетом в мире. 

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Х-101
Х-555
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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