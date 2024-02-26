В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин

Путин: на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент отметил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.

"На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", - сказал президент в обращении.