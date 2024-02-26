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РИА Новости

В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент отметил, что предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.

"На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", - сказал президент в обращении.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
БПЛА
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