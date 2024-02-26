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Военное обозрение

С упором на местные технологии: Индия модернизирует истребители Су-30МКИ

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Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели реализует программу значительного усовершенствования ранее закупленных в России боевых самолетов, которые сегодня являются основой воздушного флота страны.

Знаменитые истребители Су-30МКИ ВВС Индии проходят глубокую модернизацию с сильным упором на местные технологии

- отмечается в издании IDRW.

Как пояснили в компании HAL, проект реализуется в ускоренном темпе и разделен на два этапа. При этом должны повыситься как наступательные, так и оборонительные возможности самолетов.

На первом этапе приоритетным является оснащение Су-30МКИ современной авионикой и радарами, позволяющими улучшить ситуационную осведомленность, точность наведения и общую эффективность выполнения миссии. Кроме того, будет интегрирована совершенно новая система РЭБ, обеспечивающая усиленное радиоэлектронное противодействие угрозам со стороны противника и возможность нарушения связи. Будут установлены отечественные системы инфракрасного поиска и слежения, которые улучшат возможности обнаружения целей в любых погодных условиях.

На втором этапе будут обновлены системы управления полетом, что повысит маневренность и улучшит управляемость самолетом даже в сложных ситуациях.

Программа модернизации Су-30МКИ – это важный шаг на пути к полной самостоятельности. В ходе ее реализации ряд систем российского происхождения будут заменены местными продуктами, разработанными индийскими фирмами

- говорится в издании.

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Индия
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Су-30
Су-30МК
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