С упором на местные технологии: Индия модернизирует истребители Су-30МКИ

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Нью-Дели реализует программу значительного усовершенствования ранее закупленных в России боевых самолетов, которые сегодня являются основой воздушного флота страны.
- отмечается в издании IDRW.
Как пояснили в компании HAL, проект реализуется в ускоренном темпе и разделен на два этапа. При этом должны повыситься как наступательные, так и оборонительные возможности самолетов.
На первом этапе приоритетным является оснащение Су-30МКИ современной авионикой и радарами, позволяющими улучшить ситуационную осведомленность, точность наведения и общую эффективность выполнения миссии. Кроме того, будет интегрирована совершенно новая система РЭБ, обеспечивающая усиленное радиоэлектронное противодействие угрозам со стороны противника и возможность нарушения связи. Будут установлены отечественные системы инфракрасного поиска и слежения, которые улучшат возможности обнаружения целей в любых погодных условиях.
На втором этапе будут обновлены системы управления полетом, что повысит маневренность и улучшит управляемость самолетом даже в сложных ситуациях.
- говорится в издании.