ВСУ сообщили о получении десятков санитарно-эвакуационных бронетранспортёров М113

Источник изображения: topwar.ru

На Украину доставлены десятки бронетранспортеров М113 американского производства, приспособленных специально для эвакуации раненых. Об этом написал в социальной сети министр обороны Украины Рустем Умеров.

По утверждению главы военного ведомства киевского режима, в ближайшее время Украина ожидает прибытия еще нескольких сотен бронетранспортеров. Речь идет о специальных бронированных машинах, оборудованных для перевозки раненых. Умеров не стал пояснять, какая именно страна передала Украине столь внушительное количество бронетранспортеров.

Известно, что ранее о предстоящей поставке БТР М113 Украине сообщала министр обороны Испании Маргарита Роблес. Но вряд ли Мадрид смог бы поставить Киеву столь много бронетранспортеров.

Источник изображения: topwar.ru

Потребность в подобных эвакуационных машинах у ВСУ на фронте сейчас очень велика. Например, в Авдеевке при отступлении группировки украинской армии из города осталось большое количество «трёхсотых», то есть получивших ранения различной степени тяжести, военнослужащих ВСУ. Все они попали в российский плен.

Источник изображения: topwar.ru

Еще относительно недавно украинское командование пренебрежительно относилось к потерям в личном составе формирований ВСУ. Но теперь ситуация такова, что на многих участках фронта воевать уже практически некому. Попадающие в российский плен украинские военнослужащие жалуются, что в некоторых ротах укомплектованы по 10-20 процентов штатных должностей.