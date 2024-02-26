InfoBrics: в случае удара ВСУ по Москве ответ России будет жестким

Возможности ВСУ ограничены из-за невозможности в полной мере использовать авиацию, пишет автор статьи для infoBrics. Поэтому Украина остро нуждается в поставках западного вооружения. Очередная такая поставка может случиться уже скоро, и есть вероятность того, что Киев получит дальнобойные ракеты.

Драголюб Боснич

Неспособность киевского режима эффективно использовать свою воздушную мощь означает, что единственный способ для ВСУ получить непрямую огневую поддержку — это дальнобойные ракеты НАТО. Более того, "воинственный альянс" также предоставляет все необходимые данные разведки, наблюдения и рекогносцировки для нанесения ударов по российским войскам и объектам. Можно даже утверждать, что "хозяева" неонацистской хунты продолжают выбирать, по каким целям следует наносить удары, фактически делая их частью конфликта.

НАТО поставляло как РСЗО M270, так и высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142 HIMARS. Они могут запускать множество снарядов и ракет малой дальности, в том числе MGM-140 ATACMS — тактическая баллистическая ракета американского производства. Максимальная дальность поражения составляет примерно 300 километров, а развиваемая скорость — до 3 Махов.

Хотя возможности MGM-140 далеки от российских аналогов, включая легендарный "Искандер", который развивает гиперзвуковую скоростью (до 8 Махов при маневрировании) и имеет дальность полета около 500 километров, этого все же достаточно, чтобы поставить под угрозу логистику, а также гражданские поселения на территории России. Сочетание ATACMS со средствами разведки, широко используемыми НАТО, особенно вблизи российских границ, может усложнить задачу. Его боевые характеристики могут быть значительно улучшены за счет эффективного использования данных ISR (сбор и обработка разведданных) в реальном времени, которые, по сути, действуют как главный мультипликатор силы. В таком случае "серые зоны" военных действий становятся ещё сложнее. Москва делает всё возможное, чтобы сдерживать масштабы специальной военной операции (СВО), но НАТО продолжает "подливать масла в огонь", о чем свидетельствует наращивание разведывательной инфраструктуры вблизи российских границ, особенно в Чёрном море.

Российские военные уже сбили несколько беспилотников-шпионов НАТО, что привело к многомесячной приостановке полетов вблизи зоны СВО. В последние полгода "воинственный альянс" возобновил эту крайне дестабилизирующую практику. Тем временем ATACMS уже были доставлены и использованы ВСУ в боях. Российские военные источники сообщают, что несколько из них были уничтожены ещё в октябре. Однако Соединенным Штатам и НАТО этого недостаточно. Вашингтон хочет передать Украине модернизированные ракеты ATACMS, которые можно было бы использовать для поражения целей "за пределами Крыма". Другими словами, политический Запад готов атаковать бесспорную территорию России. По данным NBC News, это уже происходит: в их последнем отчете утверждается, что США склоняются к отправке новой неназванной версии ракеты большой дальности.

NBC News обвинила бывшего президента США Дональда Трампа и "его союзников-республиканцев в Конгрессе" в задержках с поставками американского оружия для киевского режима, а также выразила сожаление по поводу законопроекта о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, который был поддержан Сенатом, но не Палатой представителей. Представители оборонного ведомства сообщили NBC News, что США обладают ограниченным запасом ATACMS и вряд ли отправят их на Украину без выделения денег на пополнение американских запасов. Учитывая это заявление, весьма вероятно, что речь идет о M57E1 — последняя версия ракеты, представленная Пентагоном в 2017 году. Или это может быть более старая М57, которая производилась с 2004 по 2013 год. Обе ракеты имеют максимальную дальность поражения примерно 300 километров.

По словам представителей Пентагона, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить системы ATACMS большей дальности в один из ближайших пакетов военной помощи. Они не исключили того, что Вашингтон может обратиться к своим союзникам и сателлитам с просьбой предоставить эти ракеты. Например, они могут попросить об этом Польшу и Румынию, поскольку обе страны используют ATACMS и находятся географически ближе всего к Украине. Если это произойдет, то Россия незамедлительно отреагирует.

Однако сделать это без эскалации конфликта будет очень сложно. Москва находится примерно в 650 километрах от Харькова, то есть ATACMS теоретически могут достать до российской столицы. Москва на протяжении веков была промышленным центром России, а это означает, что ее защита является главным приоритетом для Кремля — в то время как для США это всего лишь очередной эпизод прокси-войны.

У Москвы есть множество способов ответить на такого рода эскалацию, и она, конечно же, ими воспользуется. Она может сбить все натовские беспилотники возле российской границы, что послужит предупреждением для самого агрессивного военного альянса в мире. Это сведет на нет все террористические усилия киевского режима при поддержке НАТО, в результате которых уже погибли тысячи мирных жителей в Донбассе и новоприобретенных регионах России. Хотя президент Владимир Путин выразил готовность к мирному урегулированию ("одному Богу известно, когда это произойдет") в интервью Такеру Карлсону, он, безусловно, не позволит политическому Западу использовать его добрую волю как слабость. Терпению Москвы по отношению к постоянно усиливающейся воинственности США, их союзников и сателлитов можно только позавидовать, но любое терпение рано или поздно заканчивается.