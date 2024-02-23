Войти
Военное обозрение

«Вероятность попадания максимальна»: немецкая компания раскрыла характеристики улучшенного ЗРК IRIS-T SLX

453
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Diehl Defence раскрыла характеристики усовершенствованной версии зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, получившей название IRIS-T SLX. Разработка данной модификации была анонсирована в октябре 2022 года.

Как указывается в сообщении, опубликованном в соцсети, данная разработка представляет собой значительный прогресс, предлагая улучшенные показатели эффективности, которые обещают пересмотреть возможности наземной противовоздушной обороны. По сравнению с версией IRIS-T SLM дальность огня IRIS-T SLX возросла в два раза и теперь составляет 80 км вместо 40 км, а высота поражения целей увеличилась на 50% и теперь достигает 30 км вместо прежних 20 км.

Источник изображения: topwar.ru

IRIS-T SLX может похвастаться работой на 360°, что позволяет отражать угрозы с любого направления. Система способна эффективно поражать сразу несколько целей. Достигнут высокий уровень автоматизации, в связи с чем к работе расчета предъявляются минимальные требования. Ракета получила комбинированную ГСН, действующую в радиолокационном и инфракрасном режимах. Повышена устойчивость ЗУР к средствам противодействия, применяемым авиацией (ИК-подавление и применение ложных тепловых целей).

Вероятность прямого попадания зенитной ракеты максимальна

- полагают в компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Похожие новости
16.02.2023
Подчинение НАТО положило конец "мирному оазису" ЕС
20.09.2021
США договорились о расширении военного присутствия в Австралии
18.11.2019
НАТО считает своими основными противниками Россию и Китай
10.05.2017
Российский барк "Крузенштерн" примет участие в дне рождения порта в Гамбурге
23.01.2014
НАТО выделит Украине в 2014г еще $1,8 млн на утилизацию боеприпасов – "Укроборонпром"
23.09.2010
Схема "Полета"
20.09.2010
Германия продаст две списанные ДЭПЛ класса U-206A
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 05:23
  • 59609
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 21:30
  • 416
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 12:20
  • 2
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD