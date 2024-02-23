«Вероятность попадания максимальна»: немецкая компания раскрыла характеристики улучшенного ЗРК IRIS-T SLX

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Diehl Defence раскрыла характеристики усовершенствованной версии зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, получившей название IRIS-T SLX. Разработка данной модификации была анонсирована в октябре 2022 года.

Как указывается в сообщении, опубликованном в соцсети, данная разработка представляет собой значительный прогресс, предлагая улучшенные показатели эффективности, которые обещают пересмотреть возможности наземной противовоздушной обороны. По сравнению с версией IRIS-T SLM дальность огня IRIS-T SLX возросла в два раза и теперь составляет 80 км вместо 40 км, а высота поражения целей увеличилась на 50% и теперь достигает 30 км вместо прежних 20 км.

Источник изображения: topwar.ru

IRIS-T SLX может похвастаться работой на 360°, что позволяет отражать угрозы с любого направления. Система способна эффективно поражать сразу несколько целей. Достигнут высокий уровень автоматизации, в связи с чем к работе расчета предъявляются минимальные требования. Ракета получила комбинированную ГСН, действующую в радиолокационном и инфракрасном режимах. Повышена устойчивость ЗУР к средствам противодействия, применяемым авиацией (ИК-подавление и применение ложных тепловых целей).

Вероятность прямого попадания зенитной ракеты максимальна

- полагают в компании.