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ЦАМТО

Schiebel поставит БЛА Camcopter S-300 ВМС Республики Корея

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Camcopter S-100
Camcopter S-100

ЦАМТО, 22 февраля. Австрийская компания Schiebel 20 февраля официально объявила, что совместно с южнокорейскими Hanwha Systems и UI Helicopter заключила контракт с Агентством программ оборонных закупок (DAPA) МНО РК на поставку БЛА Camcopter S-300.

Контракт был подписан с выступающей главным подрядчиком Hanwha Systems на поставку предназначенных для выполнения задач сбора информации, наблюдения, разведки и обнаружения целей S-300 для ВМС и Корпуса морской пехоты Республики Корея.

ВМС Республики Кореи уже более 10 лет являются заказчиком Schiebel, используя для ведения разведки на море парк БЛА Camcopter S-100. Как заявлено, меняющаяся геополитическая ситуация и угрозы со стороны КНДР требуют расширения парка БЛА за счет добавления более тяжелых систем с улучшенными возможностями.

По информации Schiebel, S-300 соответствует требованиям STANAG, полностью сертифицирован, может выполнять полеты продолжительностью до 24 часов на высотах до 21 тыс. футов. Тяжелый БЛА может транспортировать полезную нагрузку массой до 250 кг, что позволяет применять его для доставки грузов на большие расстояния в сложной и высокогорной местности. БЛА также может выполнять сброс полезной нагрузки, например, гидроакустических буев в ходе операций противолодочной борьбы (ПЛО). Управление S-300 осуществляется с той же наземной станции, что и S-100.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство программ оборонных закупок (DAPA) 29 января заявило, что с декабря 2023 года по декабрь 2028 года направит около 143,3 млрд. вон на реализацию под управлением компании Hanwha Systems проекта корабельного беспилотного летательного аппарата. Hanwha Systems выступит главным подрядчиком и системным интегратором, а Schiebel предоставит разработанную платформу S-300. Количество приобретаемых БЛА не раскрывается.

Как ожидается, БЛА вертолетного типа позволит увеличить дальность ведения разведки в районе северо-западных островов, используя одновременно электронно-оптические / инфракрасные камеры высокого разрешения и многофункциональные РЛС. Это обеспечит возможность контролировать ситуацию 24 часа в сутки для выявления угроз и реагирования на них. DAPA также рассчитывает, что разработка приведет к росту национального экспорта в секторе беспилотных летательных аппаратов.

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Страны
Австрия
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
Проекты
БПЛА
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