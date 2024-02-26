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ТАСС

Великобритания передаст Украине еще 200 противотанковых ракет Brimstone

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Найденная в Запорожской области Украины несработавшая управляемая ракета MBDA Brimstone, переданная Великобританией вооруженным силам Украины, май 2022 года
Найденная в Запорожской области Украины несработавшая управляемая ракета MBDA Brimstone, переданная Великобританией вооруженным силам Украины, май 2022 года.
Источник изображения: Телеграм-канал "Оружие и история"

Глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс добавил, что этот вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя"

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания передаст Украине еще 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone", - сказал Шэппс, добавив, что этот вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя".

Шэппс напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине. Он также заявил, что Великобритания вместе с союзниками по НАТО в первой половине 2024 года подготовит 10 тыс. бойцов ВСУ на территории королевства. 

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
Проекты
NATO
БПЛА
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