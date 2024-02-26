Великобритания передаст Украине еще 200 противотанковых ракет Brimstone

Глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс добавил, что этот вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя"

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания передаст Украине еще 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone", - сказал Шэппс, добавив, что этот вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя".

Шэппс напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине. Он также заявил, что Великобритания вместе с союзниками по НАТО в первой половине 2024 года подготовит 10 тыс. бойцов ВСУ на территории королевства.