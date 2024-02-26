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РИА Новости

Военный летчик рассказал о самолете Ту-160М, на котором летал Путин

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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец"
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Военный летчик Попов: Ту-160М – испытанный, надежный самолет

Самолет Ту-160М, на котором летал президент Владимир Путин, – испытанная, надежная машина, сказал в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М, на котором летал в четверг президент РФ Владимир Путин, является новейшей и очень надежной машиной, отметил генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов.

В четверг Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Сверхзвуковой бомбардировщик, носящий имя "Илья Муромец", взлетал с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Президент РФ рассказал, что полет оставил у него хорошие впечатления. По его словам, Ту-160М – отличная, надежная техника, ее можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

Накануне Путин осмотрел машину в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.

Президент России ранее уже летал на Ту-160 предыдущей модификации, напомнил Попов.

"У него уже есть опыт полетов на самолетах серии Ту-160, это же незабываемо... Посмотреть, как самолет реагирует на отклонения штурвала, увидеть, как все великолепно смотрится с воздуха, какая мощь чувствуется внутри. Душа поет!.. В авиации по-другому не бывает", – сказал заслуженный военный летчик в эфире радио Sputnik.

Самолет Ту-160М еще не принят в Вооруженные силы РФ, но он уже прошел заводские испытания, продолжил он.

"Это уже испытанный самолет, серийная машина, которая сошла с конвейера, прошла заводские испытания. Не сегодня-завтра их передадут в вооруженные силы, в дальнюю авиацию... Эти самолеты очень надежны и хороши", – добавил Владимир Попов.

Он также рассказал об аэродроме, который использовал для взлета и посадки Ту-160М.

"На аэродроме взлетно-посадочная полоса – новая, модернизированная, с новыми стоянками, в нее много вложено сил и средств. Это заводской аэродром, он предназначен именно для испытаний выпущенных самолетов. Казанское авиационное предприятие имени Горбунова выпускает и Ту-214, и Ту-22М3М, и Ту-160М1 – вот этот новый вариант. То есть достаточно большая линейка и гражданских самолетов, и самолетов военного назначения", – пояснил Владимир Попов.
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
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