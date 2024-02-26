Военный летчик рассказал о самолете Ту-160М, на котором летал Путин

Военный летчик Попов: Ту-160М – испытанный, надежный самолет
Самолет Ту-160М, на котором летал президент Владимир Путин, – испытанная, надежная машина, сказал в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М, на котором летал в четверг президент РФ Владимир Путин, является новейшей и очень надежной машиной, отметил генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов.
В четверг Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Сверхзвуковой бомбардировщик, носящий имя "Илья Муромец", взлетал с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
Президент РФ рассказал, что полет оставил у него хорошие впечатления. По его словам, Ту-160М – отличная, надежная техника, ее можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.
Накануне Путин осмотрел машину в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.
Президент России ранее уже летал на Ту-160 предыдущей модификации, напомнил Попов.
Самолет Ту-160М еще не принят в Вооруженные силы РФ, но он уже прошел заводские испытания, продолжил он.
Он также рассказал об аэродроме, который использовал для взлета и посадки Ту-160М.