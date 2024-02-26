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ТАСС

Индия расширила допуск иностранных инвестиций в производство ракет и спутников

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Индийский спутник. Фото с сайта www.isro.gov.in
Индийский спутник. Фото с сайта www.isro.gov.in.

Частные иностранные инвесторы в соответствии с новыми правилами могут вложить до 74% средств в производство и эксплуатацию индийских космических спутников

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии смягчило правила прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в космический сектор в целях стимулирования этой стратегически важной отрасли экономики. Об этом сообщил журналистам министр информации и по вопросам вещания Анураг Сингх Тхакур.

"Согласно измененной политике в отношении ПИИ, в космический сектор разрешено направлять 100% прямых иностранных инвестиций. Либерализованный подход направлен на привлечение потенциальных инвесторов в индийские космические компании", - приводит слова министра газета Business Standard.

Частные иностранные инвесторы в соответствии с новыми правилами могут вложить до 74% средств в производство и эксплуатацию индийских космических спутников, продуктов спутниковой передачи данных, наземного контента и сегмента пользователей. До 49% ПИИ разрешено направлять на разработку ракет-носителей и связанных с ними систем или подсистем и на строительство космодромов.

Прямые иностранные инвестиции в создание и эксплуатацию спутников разрешены только при одобрении правительства. Реформа призвана открыть Индии доступ к новейшим технологическим достижениям и средствам иностранных инвесторов, повысить занятость за счет налаживания новых производственных мощностей в республике.

Индия поставила цель в пять раз увеличить свою долю на мировом рынке запусков, которая, по оценке Индийской космической ассоциации (ISpA), составит $47,3 млрд к 2032 году. В настоящее время доля республики достигает около 2%. Планируется довести частные инвестиции в космические услуги в Индии до $22 млрд к 2033 году. 

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Страны
Индия
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