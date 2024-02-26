Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками

В стратегии развития оборонных беспилотных систем уточняется, что приоритетом является успешное выполнение плана поставок БПЛА Украине, что позволит "продолжать учиться на уроках с передовой"

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании в ближайшие 10 лет планирует вложить 4,6 млрд фунтов стерлингов ($5,8 млрд) в разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оснащение ими ее вооруженных сил. Об этом говорится в опубликованном Минобороны страны документе с кратким изложением стратегии развития "оборонных беспилотных систем".

"Возвращение войны в Европу показало необходимость в надежном, эффективном и гибком подходе к вопросу оборонных закупок. Нет более яркого примера, чем разработка и применение БПЛА: в этой сфере недорогие решения все чаще позволяют вывести из строя намного более сложные системы, - говорится в комментарии министерства. - После того как Украине были поставлены тысячи логистических, разведывательных, ударных и морских беспилотников, [представленная] стратегия описывает то, как оборонное ведомство будет извлекать уроки из этого важного партнерства для расширения оперативных возможностей Королевских ВМС, Королевских ВВС и Британской армии, которые будут объединены Стратегическим командованием".

Британские власти заявляют о стремлении страны "стать мировым лидеров в сфере беспилотных оборонных систем", используя возможности государства и частных компаний, применяя подход быстрого инновационного развития с минимумом бюрократии и передовые решения из сфер робототехники, промышленного производства и цифровых технологий.

Первоначальным приоритетом стратегии называется успешное выполнение плана поставок БПЛА Украине, что позволит отрасли "продолжать учиться на уроках с передовой", налаживать цепочки поставок и масштабировать закупки.

К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тыс. дронов и в 2024 году направит на их закупку для Украины около 200 млн фунтов (более $250 млн). По словам главы Минобороны королевства Гранта Шэппса, это сделает Лондон крупнейшим поставщиком беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). 15 февраля британское Минобороны сообщило, что вместе с Латвией королевство возглавит международную коалицию, которая будет поставлять БПЛА для ВСУ.