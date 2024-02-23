Минобороны Дании пообещало летом 2024 года передать Украине первые истребители F-16

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Первые истребители F-16 американского производства будут переданы Данией Украине летом 2024 года. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, на слова которого ссылается информационное агентство Reuters.

Напомним, что Дания и Нидерланды стали первыми европейскими государствами, которые согласились передать Украине истребители F-16 американского производства. США, со своей стороны, заявили, что не возражают против отправки третьими странами таких самолетов на Украину.

По официальным данным, на вооружении королевских военно-воздушных сил Дании находится около 30 самолетов F-16 Fighting Falcon, еще 15 истребителей находятся на хранении. Первые шесть самолетов Дания собиралась отправить на Украину в районе января 2024 года. Однако в январе стало известно, что поставка откладывается минимум на полгода.

Промедления с поставкой самолетов западные эксперты связывают с совокупностью ряда факторов. Во-первых, украинские летчики еще не прошли должную подготовку для эксплуатации американских истребителей. Аналогичная ситуация – и с инженерно-техническим персоналом. Во-вторых, вызывает сомнения готовность украинской аэродромной инфраструктуры к приему и обслуживанию таких самолетов.

Без подготовленного лётного и инженерного персонала и соответствующей инфраструктуры передача истребителей американского производства воздушным силам Украины будет бессмысленным шагом, и это хорошо понимают в датском военном ведомстве. Не исключено, что летом 2024 года Копенгаген опять заявит о переносе сроков поставки американских истребителей киевскому режиму.