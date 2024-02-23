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ТАСС

Противолодочный корабль Балтфлота уничтожил субмарину "противника" на учениях

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Работа реактивной бомбометной установки РБУ-6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" в День ВМФ
Работа реактивной бомбометной установки РБУ-6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" в День ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Также корабль "Кабардино-Балкария" выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Противолодочный корабль Балтийского флота "Кабардино-Балкария" отработал задачи по уничтожению подводной лодки условного противника и выполнил артиллерийские стрельбы на плановых учениях в морских полигонах. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках планового учения экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Кабардино-Балкария" соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в одном из полигонов боевой подготовки флота. <…> Днем ранее корабль провел учение по поиску и уничтожению подводной лодки противника и выполнил комплекс практических стрельб из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 по имитированной цели", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экипаж корабля также провел тренировки по отражению атак быстроходных малоразмерных плавсредств условного противника с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок АК-630 и крупнокалиберных пулеметов и осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах, с использованием учебных мин, которые позже обезвредил базовый тральщик Балтфлота.

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и других плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины, уточняется в сообщении пресс-службы. 

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Продукция
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
БФ
Военные учения
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