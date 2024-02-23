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Владимир Путин в составе экипажа совершил полет на сверхзвуковом ракетоносце Ту-160М

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Кортеж президента РФ Владимира Путина у ракетоносца Ту-160М в Казани. 22 февраля 2024
Кортеж президента РФ Владимира Путина у ракетоносца Ту-160М в Казани. 22 февраля 2024.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 22 февраля. Президент России Владимир Путин в составе экипажа 22 февраля совершил полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М "Илья Муромец".

Самолет взлетел с и приземлился на ВПП Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова. Предполетная подготовка заняла 45 мин. Сам полет продолжался 30 мин.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне после визита на Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова.

После приземления президент сообщил, что у него остались хорошие впечатления от машины.

По словам В.Путина, "мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, Ту-160М можно принимать в состав вооруженных сил".

Это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "Павел Таран" – он вылетел в район учений стратегической Дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Полет продолжался пять часов. В.Путин в кабине Ту-160 занимал командирское кресло. В ходе полета Ту-160 провел в воздухе дозаправку топливом c Ил-78, напоминает "РИА Новости".

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с крылом изменяемой стреловидности – основная машина Дальней авиации. Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению В.Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.

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